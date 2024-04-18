Генерал Витюк снимал расстрелы на Майдане со стороны "Беркута", — СМИ

Генерал СБУ Илья Витюк. Фото: СБУ

Генерал СБУ Илья Витюк снимал на видео, как сотрудники спецподразделения "Беркут" расстреливают митингующих. Эту информацию подтвердили бывший начальник департамента расследований преступлений Майдана Сергей Горбатюк и Генпрокуратура.

Об этом стало известно из расследования издания "Слідство.Інфо", обнародованного в четверг, 18 апреля.

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Илья Витюк снимал действия "Беркута" на Майдане

20 февраля 2014 года, во время "Революции Достоинства" на улице Институтской, сотрудники "Беркута" открыли огонь по демонстрантам, убив 48 человек и ранив еще 80 человек.

Илья Витюк на Майдане. Фото: Следствие.

На видеозаписи, опубликованной на YouTube, виден мужчина в гражданской одежде, снимающий на мобильный телефон, как "Беркут" стреляет по протестующим. Журналисты обратились в Генпрокуратуру с вопросами или идентифицировали это лицо, предоставила ли она видео и была ли допрошена.

В ответе на запрос сообщается, что лицо, зафиксированное на видео, идентифицировано как сотрудник СБУ. Этот человек был допрошен как свидетель, но он не предоставил никакой информации, которая могла бы быть важной для следствия.

Илья Витюк на Майдане. Фото: Следствие.

"Следствие.Инфо" также обратилось к Сергею Горбатюку за комментарием по допросу сотрудника СБУ. Он подтвердил, что личность идентифицировали в 2019 году как Илью Витюка, оперативного сотрудника СБУ. Витюк не предоставил видео, утверждая, что его телефон был украден, а видео удалено. Он также не узнал ни одного из стрелков.

"Да, мы установили это лицо в 2019-м, тогда же и вызвали на допрос. Это Илья Витюк, в то время оперативный сотрудник СБУ. Видео, которое он снимал со стороны спецподразделения "Беркут", он нам не предоставил. Сказал, что у него украли в спортзале телефон, а видео из Институтской он удалил еще до этого. Никого из стрелявших — он тоже не узнал" , — заявил Горбатюк.

Он также отметил, что Витюка допросили только в 2019 году, поскольку его личность было сложно установить, и он сам не обращался к следователям в течение этих лет, хотя это была его обязанность.

Журналисты обратились в СБУ за информацией об участии Витюка в событиях на Майдане.

Напомним, что декларация генерала СБУ Ильи Витюка внезапно исчезла с сайта после выхода расследования о его состоянии.

Ранее мы писали, что глава СБУ отправил скандального генерала Витюка на линию фронта.