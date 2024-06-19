Зеленський і маршалок Сейму Польщі обговорили захист українського неба

Зеленський і маршалок Сейму Польщі Шимон Головня. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський і маршалок Сейму Республіки Польща Шимон Головня зустрілися в Києві. Лідери обговорили співпрацю для захисту українського неба.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента у середу, 19 червня.

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Деталі перемовин

Глава держави подякував Польщі за всебічну допомогу Україні в протидії російській агресії та відзначив важливість підтримки України Сеймом.

"Дякую за польську адвокацію щодо українського майбутнього членства в ЄС. Ми справді відчуваємо цю підтримку з боку Польщі, і я сподіваюся на позитивне рішення Євросоюзу до кінця червня. Нам потрібна також ваша підтримка напередодні саміту НАТО", — зазначив Президент.

Перемовини зі спікером Сейму Польщі Шимоном Головнею. Фото: Офіс Президента

Зеленський розповів про ситуацію на фронті та про російський повітряний терор. Також обговорили співпрацю для захисту українського неба.

Гарант відзначив рівень співробітництва між парламентами двох країн та ініціативу щодо проведення в Білостоці саміту голів парламентів України, Польщі, Латвії, Литви й Естонії.

Окрему увагу приділили результатам Глобального саміту миру у Швейцарії, у якому взяв участь Президент Польщі Анджей Дуда, а також підготовці до підписання двосторонньої безпекової угоди.

Нагадаємо, Президент України подякував Антигуа і Барбуді за приєднання до комюніке Глобального саміту миру. Це перша країна, яка не була представлена на Саміті, проте згодом підписала підсумковий документ.

Раніше ми повідомляли, що у Польщі зросла кількість людей, які негативно ставляться до українських біженців. Це стало відомо з результатів восьмого опитування, яке проводиться з 2022 року.

Також Новини.LIVE писали про майбутнє українсько-польських відносин.