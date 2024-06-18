У Польщі зросла негативна думка про українських біженців — результати останнього опитування

Українські біженці. Фото: Reuters

У Польщі зросла кількість людей, які негативно ставляться до українських біженців. Це стало відомо з результатів восьмого опитування, яке проводиться з 2022 року.

Про це повідомляє Rzeczpospolita з посиланням на UW та AEH у вівторок, 18 червня.

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Негативне ставлення до українців у Польщі

Поляки виявляють меншу прихильність до всіх питань, що стосуються українців, за винятком шкільної освіти, яка залишається надзвичайно популярною: 82% опитаних підтримують цю ініціативу. Водночас у Польщі проти української навчальної програми у школах.

Половина опитаних відповіла, що діти біженців з України мають вивчати польську мову у школі, тоді як 40% підтримують ідею нової навчальної програми, заснованої на угодах між Польщею та Україною.

Аналіз відповідей на відкриті запитання показує, що найчастіше серед поляків як причини негативного ставлення до українських біженців згадується "утриманська позиція". Це означає, що поляки вважають, що українці мають претензії на соціальні виплати, прагнуть мати такі ж права, як і місцеві жителі, і сподіваються на безплатні послуги.

"Такі результати не є дивними, вони є наслідком появи відмінностей у сприйнятті іноземців після тривалого періоду їхнього перебування в країні. Ми почали помічати, що наші культури, спосіб життя, норми відрізняються, однак і для нас вони стають проблематичними. Це не дивно, адже серед українців справді не все гаразд з турботою про спільне благо", — сказав доктор філософії, професор Ягеллонського університету, керівник Ягеллонського центру міграційних досліджень Ян Бжозовський.

Лише 31% опитаних вважають, що Польща повинна обов’язково допомогти Україні, а "скоріше допомогти" — 43%. Група тих, хто виступає проти допомоги, зросла до 19%.

Крім того, 72% респондентів вважають, що навіть у зв'язку з війною з Росією Польщі слід найперше за все захищати свої власні інтереси, особливо в контексті експорту продовольства, тоді як лише 15% підтримують протилежну думку.

Зазначено, що наразі лише 17% поляків готові прийняти біженців з України з можливістю поселення, що є зниженням порівняно з 37% понад рік тому. Зараз 61% висловлюють бажання, щоб біженці повернулися додому після війни, тоді як 23% вважають, що вони можуть залишитися в країні.

Згідно з опитуванням, більшість поляків (95%) вважають, що виплати допомоги українцям повинні бути зменшені, і не бажають передавати допомогу українським дітям (62%). З 2025 року ці виплати будуть здійснюватися лише для дітей, які навчаються в польських школах.

Нагадаємо, в Угорщині уряд видав указ, за якими громадяни України зможуть отримати посвідку на проживання навіть з протермінованим паспортом. Таке правило діятиме, поки в Угорщині триває надзвичайний стан, а також протягом пів року після його завершення.

Також німецький уряд не змінюватиме систему виплат для українських біженців. Раніше на адресу влади ФРН лунали заклики щодо скасування допомоги.