В Польше выросло негативное мнение об украинских беженцах — результаты последнего опроса

Украинские беженцы. Фото: Reuters

В Польше выросло количество людей, которые негативно относятся к украинским беженцам. Это стало известно по результатам восьмого опроса, который проводится с 2022 года.

Об этом сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на UW и AEH во вторник, 18 июня.

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Негативное отношение к украинцам в Польше

Поляки проявляют меньшую приверженность ко всем вопросам, касающимся украинцев, за исключением школьного образования, которое остается чрезвычайно популярным: 82% опрошенных поддерживают эту инициативу. В то же время в Польше против украинской учебной программы в школах.

Половина опрошенных ответила, что дети беженцев из Украины должны учить польский язык в школе, тогда как 40% поддерживают идею новой учебной программы, основанной на соглашениях между Польшей и Украиной.

Анализ ответов на открытые вопросы показывает, что чаще всего среди поляков в качестве причины негативного отношения к украинским беженцам упоминается "содержанская позиция". Это означает, что поляки считают, что украинцы имеют претензии на социальные выплаты, стремятся иметь такие же права, как и местные жители, и надеются на бесплатные услуги.

"Такие результаты не удивительны, они являются следствием появления различий в восприятии иностранцев, после длительного периода их пребывания в стране. Мы начали замечать, что наши культуры, образ жизни, нормы отличаются, однако, и для нас они становятся проблематичными. Это неудивительно, ведь среди украинцев действительно не все в порядке с заботой об общем благе", — сказал доктор философии, профессор Ягеллонского университета, руководитель Ягеллонского центра миграционных исследований Ян Бжозовский.

Только 31% опрошенных считает, что Польша должна обязательно помочь Украине, а "скорее помочь" — 43%. Группа, выступающих против помощи, выросла до 19%.

Кроме того, 72% респондентов считают, что даже в связи с войной с Россией Польше следует, прежде всего, защищать свои собственные интересы, особенно в контексте экспорта продовольствия, в то время как лишь 15% поддерживают противоположное мнение.

Указано, что сейчас только 17% поляков готовы принять беженцев из Украины с возможностью поселения, что является снижением по сравнению с 37% более года назад. Сейчас 61% выражает желание, чтобы беженцы вернулись домой после войны, тогда как 23% считают, что они могут остаться в стране.

Согласно опросу, большинство поляков (95%) считают, что выплаты помощи украинцам должны быть уменьшены, и не желают передавать помощь украинским детям (62%). С 2025 года эти выплаты будут осуществляться только для детей, которые учатся в польских школах.

Напомним, в Венгрии правительство издало указ, по которому граждане Украины смогут получить вид на жительство даже с просроченным паспортом. Такое правило будет действовать, пока в Венгрии продолжается чрезвычайное положение, а также полгода после его завершения.

Также немецкое правительство не изменит систему выплат для украинских беженцев. Ранее в адрес властей ФРГ звучали призывы об отмене помощи.