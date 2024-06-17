Допомога українським біженцям у Німеччині — уряд не планує змінювати систему виплат

Українські біженці за кордоном. Фото: Humanright

Німецький уряд не змінюватиме систему виплат для українських біженців. Раніше на адресу влади ФРН лунали заклики щодо скасування допомоги.

Про це повідомив речник німецького федерального уряду Штеффен Хебештрайт, пише Sueddeutsche Zeitung у понеділок, 17 червня.

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В уряді зазначають, наразі влада не планує жодним чином змінювати систему виплат.

У міністерстві праці лише припускають, що за допомогою центрів зайнятості, відповідальних за біженців з України, можна було б швидше вжити заходів для їх інтеграції на ринок праці.

Раніше генеральний секретар "Вільної демократичної партії" Біджан Джір-Сараї заявив газеті Bild, що новоприбулі біженці з України в майбутньому більше не повинні отримувати теперішні пільги, а повинні підпадати під дію Закону про пільги для шукачів притулку.

Також нещодавно міністр внутрішніх справ Бранденбурга Міхаель Штюбген (ХДС) поставив під сумнів виплату грошей українським біженцям і стверджував, що такі кошти стали "гальмом для працевлаштування".

Водночас лідер Партії зелених Омід Нуріпур назвав такі ініціативи "непродуктивними".

"Якщо ви хочете збільшити кількість робочих місць, тоді, звичайно, не буде корисним те, що ви хочете надати людям статус через ​​дію Закону про допомогу шукачам притулку. Оскільки вони не матимуть права на роботу", — сказав він.

Також ми писали, що у Німеччині не планують переконувати українських біженців повертатися додому. Уряд вважає, що таке рішення українці повинні ухвалювати самостійно й без тиску.

А в уряді Чехії визначилися, що робити з українськими біженцями на території країни у майбутньому. Зокрема, їм пропонують залишитися там на довгострокове проживання.