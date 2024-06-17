Помощь украинским беженцам в Германии — правительство не планирует изменять систему выплат

В правительстве Германии отреагировали на призывы снизить выплаты для украинских беженцев
Немецкое правительство не будет менять систему выплат для украинских беженцев. Ранее властей ФРГ призывали отменить помощь.
Об этом сообщил спикер немецкого федерального правительства Штеффен Хебештрайт, пишет Sueddeutsche Zeitung в понедельник, 17 июня.
Позиция властей ФРГ о помощи украинским беженцам
В правительстве отмечают, что сейчас власти не планируют никоим образом изменять систему выплат.
В министерстве труда лишь предполагают, что с помощью центров занятости, ответственных за беженцев из Украины, можно быстрее принять меры по их интеграции на рынок труда.
Ранее генеральный секретарь "Свободной демократической партии" Биджан Джир-Сараи заявил газете Bild, что новоприбывшие беженцы из Украины в будущем больше не должны получать нынешние льготы, а должны подпадать под действие Закона о льготах для искателей убежища.
Также недавно министр внутренних дел Бранденбурга Михаэль Штюбген (ХДС) подверг сомнению выплату денег украинским беженцам и утверждал, что такие средства стали "тормозом для трудоустройства".
В то же время лидер "Партии зеленых" Омид Нурипур назвал такие инициативы "непродуктивными".
"Если вы хотите увеличить количество рабочих мест, тогда, конечно, не будет полезно то, что вы хотите предоставить людям статус в рамках Закона о помощи искателям убежища. Поскольку они не будут иметь права на работу", — сказал он.
Также мы писали, что в Германии не планируют убеждать украинских беженцев возвращаться домой . Правительство считает, что такое решение украинцы должны принимать самостоятельно и без давления.
А в правительстве Чехии определились, что делать с украинскими беженцами на территории страны в будущем . В частности, им предлагают остаться там на длительное проживание.
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