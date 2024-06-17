Помощь украинским беженцам в Германии — правительство не планирует изменять систему выплат

Украинские беженцы за границей. Фото: Humanright

Немецкое правительство не будет менять систему выплат для украинских беженцев. Ранее властей ФРГ призывали отменить помощь.

Об этом сообщил спикер немецкого федерального правительства Штеффен Хебештрайт, пишет Sueddeutsche Zeitung в понедельник, 17 июня.

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В правительстве отмечают, что сейчас власти не планируют никоим образом изменять систему выплат.

В министерстве труда лишь предполагают, что с помощью центров занятости, ответственных за беженцев из Украины, можно быстрее принять меры по их интеграции на рынок труда.

Ранее генеральный секретарь "Свободной демократической партии" Биджан Джир-Сараи заявил газете Bild, что новоприбывшие беженцы из Украины в будущем больше не должны получать нынешние льготы, а должны подпадать под действие Закона о льготах для искателей убежища.

Также недавно министр внутренних дел Бранденбурга Михаэль Штюбген (ХДС) подверг сомнению выплату денег украинским беженцам и утверждал, что такие средства стали "тормозом для трудоустройства".

В то же время лидер "Партии зеленых" Омид Нурипур назвал такие инициативы "непродуктивными".

"Если вы хотите увеличить количество рабочих мест, тогда, конечно, не будет полезно то, что вы хотите предоставить людям статус в рамках Закона о помощи искателям убежища. Поскольку они не будут иметь права на работу", — сказал он.

Также мы писали, что в Германии не планируют убеждать украинских беженцев возвращаться домой . Правительство считает, что такое решение украинцы должны принимать самостоятельно и без давления.

А в правительстве Чехии определились, что делать с украинскими беженцами на территории страны в будущем . В частности, им предлагают остаться там на длительное проживание.