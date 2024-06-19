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Зеленский встретился со спикером Сейма Польши — что обсудили

19 июня 2024 15:48
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Зеленский и маршалок Сейма Польши обсудили защиту украинского неба
Зеленский и маршалок Сейма Польши Шимон Головня. Фото: Офис Президента
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский и маршалок Сейма Республики Польша Шимон Головня встретились в Киеве. Лидеры обсудили сотрудничество по защите украинского неба.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента в среду, 19 июня.

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Глава государства поблагодарил Польшу за всестороннюю помощь Украины в противодействии российской агрессии и отметил важность поддержки Украины Сеймом.

"Спасибо за польскую адвокацию по поводу украинского будущего членства в ЕС. Мы действительно чувствуем эту поддержку со стороны Польши, и я надеюсь на положительное решение Евросоюза до конца июня. Нам нужна также ваша поддержка накануне саммита НАТО", — отметил Президент.

 

переговоры Головня
Переговоры со спикером Сейма Польши Шимоном Головней. Фото: Офис Президента

Зеленский рассказал о ситуации на фронте и о российском воздушном терроре. Также обсудили сотрудничество по защите украинского неба.

Гарант отметил уровень сотрудничества между парламентами двух стран и инициативу по проведению в Белостоке саммита глав парламентов Украины, Польши, Латвии, Литвы и Эстонии.

Отдельное внимание было уделено результатам Глобального саммита мира в Швейцарии, в котором принял участие Президент Польши Анджей Дуда, а также подготовке к подписанию двустороннего соглашения о безопасности.

Напомним, Президент Украины поблагодарил Антигуа и Барбуду за присоединение к коммюнике Глобального саммита мира. Это первая страна, не представленная на Саммите, однако впоследствии подписавшая итоговый документ.

Ранее мы сообщали, что в Польше возросло количество людей, негативно относящихся к украинским беженцам. Это стало известно по результатам восьмого опроса, который проводится с 2022 года.

Также Новини.LIVE писали о будущем украинско-польских отношений.

Владимир Зеленский
Сейм
Польша
оружие
военная помощь
ППО
война в Украине
Украина
парламент
дипломатия
переговоры

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