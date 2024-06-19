Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Зеленський назвав ще одну країну, яка підписала комюніке Саміту миру arrow

Зеленський назвав ще одну країну, яка підписала комюніке Саміту миру

19 червня 2024 14:28
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Саміт миру в Швейцарії — ще одна країна долучилася до комюніке
Президент Зеленський на Глобальному саміті миру у Швейцарії. Фото: Telegram-канал Zelenskiy / Official
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

Президент України подякував Антигуа і Барбуді за приєднання до комюніке Глобального саміту миру. Це перша країна, яка не була представлена на Саміті, проте згодом підписала підсумковий документ.

Про це Володимир Зеленський повідомив у соцмережі X у середу, 19 червня.

Читайте також:

До підписантів комюніке Саміту миру додалася Антигуа і Барбуда

"Це свідчить про те, що нашу Формулу миру та наше бачення справедливого й тривалого миру поділяють усі континенти та регіони світу – від Європи до Карибського басейну. І ця коаліція лише зростатиме. Дійсно стабільний світ – це світ справжньої рівності, де всі нації мають право голосу та можуть продемонструвати своє лідерство", — зазначив Зеленський. 

За словами Президента України, саме тому було створено формат Саміту миру, який буде розвиватися із залученням нових учасників для наближення миру.

Зеленський назвав ще одну країну, яка підписала комюніке Саміту миру - фото 1
Допис Зеленського в соцмережі X. Фото: скриншот

Нагадаємо, 15-16 червня у швейцарському місті Бюргеншток проходив перший раунд Саміту миру, який спільно зі Швейцарією організувала Україна.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що до комюніке Саміту миру можуть приєднатися ще кілька країн. 

Раніше ми писали про зміни в переліку країн-підписантів комюніке Саміту миру: після того, як свої підписи під комюніке відкликали Ірак, Йорданія та Руанда, до підписантів доєднався Вселенський патріархат.

політики
Володимир Зеленський
Саміт Миру у Швейцарії
Формула миру
переговори

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі