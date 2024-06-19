Саміт миру в Швейцарії — ще одна країна долучилася до комюніке

Президент Зеленський на Глобальному саміті миру у Швейцарії. Фото: Telegram-канал Zelenskiy / Official

Президент України подякував Антигуа і Барбуді за приєднання до комюніке Глобального саміту миру. Це перша країна, яка не була представлена на Саміті, проте згодом підписала підсумковий документ.

Про це Володимир Зеленський повідомив у соцмережі X у середу, 19 червня.

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"Це свідчить про те, що нашу Формулу миру та наше бачення справедливого й тривалого миру поділяють усі континенти та регіони світу – від Європи до Карибського басейну. І ця коаліція лише зростатиме. Дійсно стабільний світ – це світ справжньої рівності, де всі нації мають право голосу та можуть продемонструвати своє лідерство", — зазначив Зеленський.

За словами Президента України, саме тому було створено формат Саміту миру, який буде розвиватися із залученням нових учасників для наближення миру.

Допис Зеленського в соцмережі X. Фото: скриншот

Нагадаємо, 15-16 червня у швейцарському місті Бюргеншток проходив перший раунд Саміту миру, який спільно зі Швейцарією організувала Україна.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що до комюніке Саміту миру можуть приєднатися ще кілька країн.

Раніше ми писали про зміни в переліку країн-підписантів комюніке Саміту миру: після того, як свої підписи під комюніке відкликали Ірак, Йорданія та Руанда, до підписантів доєднався Вселенський патріархат.