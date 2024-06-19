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Зеленский назвал еще одну страну, подписавшую коммюнике Саммита мира

19 июня 2024 14:28
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Саммит мира в Швейцарии — еще одна страна присоединилась к коммюнике
Президент Зеленский на Глобальном саммите мира в Швейцарии. Фото: Телеграмм-канал Zelenskiy / Official
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

Президент Украины поблагодарил Антигуа и Барбуду за присоединение к коммюнике Глобального саммита мира. Это первая страна, не представленная на Саммите, однако впоследствии подписавшая итоговый документ.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в соцсети X в среду, 19 июня.

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"Это свидетельствует о том, что нашу Формулу мира и наше видение справедливого и длительного мира разделяют все континенты и регионы мира — от Европы до Карибского бассейна. И эта коалиция будет только расти. Действительно стабильный мир — это мир настоящего равенства, где все нации имеют право голоса и могут продемонстрировать свое лидерство", — отметил Зеленский.

По словам Президента Украины, именно поэтому создан формат Саммита мира, который будет развиваться с привлечением новых участников для приближения мира.

Зеленский назвал еще одну страну, подписавшую коммюнике Саммита мира - фото 1
Сообщение Зеленского в соцсети X. Фото: скриншот

Напомним, 15-16 июня в швейцарском городе Бюргеншток проходил первый раунд Саммита мира, который совместно со Швейцарией организовала Украина.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что к коммюнике Саммита мира могут присоединиться еще несколько стран.

Также мы писали об изменениях в перечне стран-подписантов коммюнике Саммита мира: после того, как свои подписи под коммюнике отозвали Ирак, Иордания и Руанда, к подписантам присоединился Вселенский патриархат.

политики
Владимир Зеленский
Саммит Мира в Швейцарии
Формула мира
переговоры

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