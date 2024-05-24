В Україну прибула маршалок Сенату Польщі Малгожата Кідава-Блонська

Маршалок Сенату Республіки Польща Малгожата Кідава-Блонська та заступниця голови Верховної ради Олена Кондратюк. Фото: facebook.com/kondratiukolena

В Україну у п'ятницю, 24 травня, з офіційним візитом прибула маршалок Сенату Республіки Польща Малгожата Кідава-Блонська. Її зустріла заступниця голови Верховної ради Олена Кондратюк.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

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"Зустріла пані Спікерку на Київському вокзалі", — розповіла Кондратюк.

Маршалок Сенату Республіки Польща Малгожата Кідава-Блонська та заступниця голови Верховної ради Олена Кондратюк. Фото: facebook.com/kondratiukolena

За її словами, це важливий візит для розвитку міжпарламентської співпраці та зміцнення українсько-польських стосунків.

Допис Кондратюк. Фото: скриншот

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Семоняк заявив про введення заходів із посилення безпеки навколо аеропорту Жешув-Ясьонка, який обробляє 90% західних вантажів, що відправляються на фронт в Україну. Це пов'язано з російськими диверсійними операціями.

Також верхня палата польського парламенту без внесення поправок ухвалила урядовий закон щодо продовження легальності перебування і надання допомоги українцям, які прибули до Польщі після повномасштабного вторгнення Росії. Закон підтримали 87 сенаторів, чотири висловилися проти, а один сенатор утримався.