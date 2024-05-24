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Польща посилює безпеку центру військової допомоги Україні — з чим це пов'язано

24 травня 2024 01:34
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Польща посилює безпеку центру військової допомоги Україні — з чим це пов'язано
Американські військові в польському аеропорту Ряшів-Ясьонка. Ілюстративне фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Семоняк заявив про введення заходів із посилення безпеки навколо аеропорту Жешув-Ясьонка, який обробляє 90% західних вантажів, що відправляються на фронт в Україну. Це пов'язано з російськими диверсійними операціями.

Про це повідомляє Bloomberg у четвер, 23 травня.

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"Ми маємо справу з іноземною державою, яка проводить ворожі... дії на польській території. Нічого подібного раніше не було", — зазначив Семоняк.

За його словами, російська військова розвідка причетна до нещодавніх диверсійних дій. Більше того аналогічні методи помітили по всій Європі. Польський міністр розповів, що часто вони вербують "одноразових агентів", таких як футбольні хулігани або організовані злочинні угруповання, які готові до таких дій за платню.

Семоняк назвав це "дуже серйозною ситуацією", бо спецслужби РФ тепер вдаються до більш цілеспрямованих дій на чужій території.

"Ми вже не говоримо про агентів впливу чи якусь онлайн-активність. Це люди, які готові прийти й щось підпалити", — додав посадовець.

Нагадаємо, що Польща планує інвестувати 2,55 млрд доларів у зміцнення своїх кордонів з Росією та Білоруссю, щоб стримати потенційну агресію. Також поблизу Кракова з'явилася постійна база американського спецзагону, відомі причини її появи.

Польща
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