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Неподалік українського кордону розташували американські війська — що відомо

17 травня 2024 20:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Кракові розмістили американські війська — яка мета
Американські військові. Фото: Міністерство оборони США
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Поблизу Кракова, Польща, відкрили постійну базу американського спецназу. Вона розташована за 250 кілометрів від кордону з Україною.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" у п'ятницю, 17 травня.

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База американських військових у Польщі

Відомо, що це найсхідніша у Європі база військ спеціального призначення США. Її назва Miron Camp — на честь польського солдата Мирослава "Мирона" Луцького, який загинув у 2013 році під час виконання завдань підтримки НАТО в Афганістані

"База Сил спеціальних операцій США покращить підготовку та співпрацю між польськими та американськими силами спеціальних операцій, а також підтвердить рішучість в справі оборони Польщі", — повідомив речник компонента спеціального призначення Маріуш Лапета.

Базу американських військових відкрили на постійній основі. Там перебуватиме до 200 солдатів.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував ідею свого французького колеги Еммануеля Макрона щодо відправки західних військ в Україну. І не дав чіткої відповіді, чи міркує Польща над таким варіантом.  

Також напад Росії не став би несподіванкою для Польщі, оскільки росіяни багато разів це робили в польській історії. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Польща
США
кордон
Україна
солдати

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