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Недалеко от украинской границы разместили американские войска — что известно

17 мая 2024 20:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Кракове разместили американские войска — какая цель
Американские военные. Фото: Министерство обороны США
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Вблизи Кракова, Польша, открыли постоянную базу американского спецназа. Она расположена в 250 километрах от границы с Украиной.

Об этом сообщает "Радио Свобода" в пятницу, 17 мая.

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База американских военных в Польше

Известно, что это самая восточная в Европе база войск специального назначения в США. Ее название Miron Camp — в честь польского солдата Мирослава "Мирона" Луцкого, погибшего в 2013 году во время выполнения задач поддержки НАТО в Афганистане

"База Сил специальных операций США улучшит подготовку и сотрудничество между польскими и американскими силами специальных операций, а также подтвердит решимость в деле обороны Польши", — сообщил представитель компонента специального назначения Мариуш Лапета.

Базу американских военных открыли на постоянной основе. Там будут находиться до 200 солдат.

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал идею своего французского коллеги Эмманюэля Макрона по отправке западных войск в Украину. И не дал четкого ответа, размышляет ли Польша над таким вариантом.

Также нападение России не стало бы неожиданностью для Польши, поскольку россияне неоднократно это делали в польской истории. Такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Польша
США
граница
Украина
солдаты

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