У Польщі повідомили про плани щодо відправки своїх військових в Україну

Військовослужбовці ЗС Польщі. Фото ілюстративне: wojsko-polskie.pl

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував ідею свого французького колеги Еммануеля Макрона щодо відправки західних військ в Україну. І не дав чіткої відповіді, чи міркує Польща над таким варіантом.

Про це він глава МЗС Польщі сказав в інтерв’ю BBC World у суботу, 4 травня.

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Про такі плани не слід говорити публічно, переконаний Радослав Сікорський.

"Ми не будемо розкривати наші карти. Нехай Путін думає про те, що ми будемо робити", — заявив міністр.

Також глава зовнішньополітичного відомства Польщі повідомив, що країна витрачає на оборону найбільшу частину ВВП у порівнянні з іншими країнами НАТО – 4 відсотки. Наступного року цей показник може ще збільшитись.

Раніше в уряді Польщі зробили офіційний запит щодо розміщення у себе ядерної зброї НАТО. Заявка представлена для участі у міжнародній програмі Альянсу Nuclear Sharing.

Нагадаємо, Польща продовжила тимчасовий захист для українських біженців у країні до 30 вересня 2025 року.