В Польше сообщили о планах по отправке своих военных в Украину

В МИД Польши сделали заявление об отправке войск в Украину
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал идею своего французского коллеги Эммануэля Макрона касательно отправки западных войск в Украину. И не дал четкого ответа, думает ли Польша над таким вариантом.
Об этом глава МИД Польши сказал в интервью BBC World в субботу, 4 мая.
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О таких планах не следует говорить публично, убежден Радослав Сикорский.
"Мы не будем раскрывать наши карты. Пусть Путин думает о том, что мы будем делать", — заявил министр.
Также глава внешнеполитического ведомства Польши сообщил, что страна тратит на оборону наибольшую часть ВВП по сравнению с другими странами НАТО — 4 процента. В следующем году этот показатель может еще возрасти.
Ранее в правительстве Польши сделали официальный запрос о размещении у себя ядерного оружия НАТО. Заявка представлена для участия в международной программе Североатлантического союза Nuclear Sharing.
Напомним, Польша продлила временную защиту для украинских беженцев в стране до 30 сентября 2025 года.
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