В Польше сообщили о планах по отправке своих военных в Украину

Военнослужащие ВС Польши. Фото иллюстративное: wojsko-polskie.pl

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал идею своего французского коллеги Эммануэля Макрона касательно отправки западных войск в Украину. И не дал четкого ответа, думает ли Польша над таким вариантом.

Об этом глава МИД Польши сказал в интервью BBC World в субботу, 4 мая.

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О таких планах не следует говорить публично, убежден Радослав Сикорский.

"Мы не будем раскрывать наши карты. Пусть Путин думает о том, что мы будем делать", — заявил министр.

Также глава внешнеполитического ведомства Польши сообщил, что страна тратит на оборону наибольшую часть ВВП по сравнению с другими странами НАТО — 4 процента. В следующем году этот показатель может еще возрасти.

Ранее в правительстве Польши сделали официальный запрос о размещении у себя ядерного оружия НАТО. Заявка представлена для участия в международной программе Североатлантического союза Nuclear Sharing.

Напомним, Польша продлила временную защиту для украинских беженцев в стране до 30 сентября 2025 года.