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У МЗС Польщі оцінили шанси нападу Росії

28 квітня 2024 23:38
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полісученко
У МЗС Польщі оцінили шанси нападу Росії
Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський. Фото: Reuters
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полісученко

Напад Росії не став би несподіванкою для Польщі, оскільки росіяни багато разів це робили в польській історії. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Про це йдеться у повідомленні Bild у неділю, 28 квітня.

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"Росія багато разів нападала на Польщу за 500 років нашої історії. Тому ми зовсім не здивуємося. Росія тоді б програла, тому що ми, як Захід, набагато потужніші за Росію. Сьогодні Україна не бореться наодинці. На відміну від того, що часто траплялося в минулому, ми не будемо боротися наодинці", — заявив Сікорський.

За словами голови польського МЗС, сьогодні у Польщі є вибір: або переможена російська армія за межами України, або переможна російська армія на кордоні.

"І тоді Путін зробить те, що Гітлер зробив з Чехословаччиною: він візьме промисловість і людей в Україні і мобілізує їх, щоб продовжувати. Краще зупинити Путіна в Україні, за 500-700 кілометрів на схід звідси", — додав він.

Це не перша заява польських офіційних осіб щодо загрози з боку Росії. Наприклад, президент Польщі Анджей Дуда заявляв, що Росія може відновити свій військовий потенціал вже до 2026 року, після чого Москва може напасти на НАТО.

Раніше ми писали, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловився щодо допомоги у поверненні чоловіків призовного віку в Україну. Він заявив, що для Польщі це може бути "етично неоднозначним".

Нагадаємо, у МЗС розглядають дистанційний формат постановки на облік військовозобов'язаних. Так, українцям буде необов'язково вертатися з Польщі, щоб стати на військовий облік.

Польща
війна
російські війська
Україна

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