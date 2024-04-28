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В МИД Польши оценили шансы нападения России

28 апреля 2024 23:38
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко
В МИД Польши оценили шансы нападения России
Глава МИД Польши Радослав Сикорский. Фото: Reuters
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко

Нападение России не стало бы неожиданностью для Польши, поскольку россияне неоднократно это делали в польской истории. Такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Об этом говорится в сообщении Bild в воскресенье, 28 апреля.

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"Россия много раз нападала на Польшу за 500 лет нашей истории. Поэтому мы совсем не удивимся. Россия тогда бы проиграла, потому что мы, как Запад, намного мощнее России. Сегодня Украина не борется в одиночку. В отличие от того, что часто случалось в прошлом, мы не будем бороться в одиночку", — заявил Сикорский.

По словам главы польского МИД, сегодня у Польши есть выбор: либо побежденная российская армия за пределами Украины, либо победная российская армия на границе.

"И тогда Путин сделает то, что Гитлер сделал с Чехословакией: он возьмет промышленность и людей в Украине и мобилизует их, чтобы продолжать. Лучше остановить Путина в Украине, в 500-700 километрах к востоку отсюда", — добавил он.

Это не первое заявление польских официальных лиц об угрозе России. К примеру, президент Польши Анджей Дуда заявлял, что Россия может восстановить свой военный потенциал уже к 2026 году, после чего Москва может напасть на НАТО.

Ранее мы писали, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский высказался о помощи в возвращении мужчин призывного возраста в Украину. Он заявил, что для Польши это может быть "нравственно неоднозначным".

Напомним, в МИД рассматривают дистанционный формат постановки на учет военнообязанных. Так, украинцам будет необязательно возвращаться из Польши, чтобы стать на военный учет.

Польша
война
российские войска
Украина

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