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Польша усиливает безопасность центра военной помощи Украине — с чем это связано

24 мая 2024 01:34
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Польша усиливает безопасность центра военной помощи Украине — с чем это связано
Американские военные в польском аэропорту Жешув-Ясенка. Иллюстративное фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк заявил о введении мер по усилению безопасности вокруг аэропорта Жешув-Ясенка, который обрабатывает 90% отправляемых на фронт в Украину западных грузов. Это связано с российскими диверсионными операциями.

Об этом сообщает Bloomberg в четверг, 23 мая.

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"Мы имеем дело с иностранным государством, которое проводит вражеские действия на польской территории. Ничего подобного раньше не было", — отметил Семоняк.

По его словам, российская военная разведка причастна к недавним диверсионным действиям. Более того, аналогичные методы заметили по всей Европе. Польский министр рассказал, что часто они вербуют "одноразовых агентов", таких, как футбольные хулиганы или организованные преступные группировки, готовые к таким действиям за плату.

Семоняк назвал это "очень серьезной ситуацией", потому что спецслужбы РФ теперь предпринимают более целенаправленные действия на чужой территории.

"Мы уже не говорим об агентах влияния или какой-либо онлайн-активности. Это люди, которые готовы прийти и что-то поджечь", — добавил чиновник.

Напомним, что Польша планирует инвестировать 2,55 млрд долларов в укрепление своих границ с Россией и Белоруссией, чтобы сдержать потенциальную агрессию. Также вблизи Кракова появилась постоянная база американского спецназа, известные причины ее появления.

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