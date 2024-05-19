Польща зміцнить кордони з Росією й Білоруссю

Кордон з Калінінградом. Фото: Bloomberg

Польща планує інвестувати 2,55 млрд доларів у зміцнення своїх кордонів з Росією та Білоруссю. Таким чином країна хоче стримати потенційну агресію.

Про це пише Bloomberg.

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Зміцнення кордонів з Росією та Білоруссю

План під назвою "Східний щит" передбачає будівництво нових укріплень, парканів, зміну рельєфу місцевості та спеціальне лісопосадження вздовж 400 км сухопутного кордону.

Як зазначив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, уряд вже розпочав роботу над проєктами. Цей відбувається на тлі чергової хвилі нелегальних мігрантів з Білорусі, яких не в змозі стримати паркан висотою 5,5 м, збудований у 2022 році.

"Ми хочемо, щоб наш кордон був безпечним під час миру і непрохідним під час війни", — сказав Туск.

Видання зазначає, що головна тема, яку правляча коаліція Польщі підняла у своїй кампанії напередодні виборів до Європарламенту — безпека і ризик російського втручання.

Водночас польський прем'єр очікує, що Європейський інвестиційний банк в понеділок, 20 травня, оголосить про виділення 500 млн злотих на фінансування витрат країни на інструменти супутникового моніторингу.

"Очікується, що ця система стане частиною європейської системи протиповітряної оборони на кшталт "Залізного купола", за яку виступає Польща", — йдеться у матеріалі.

Також наступного тижня Туск оголосить про дії уряду, спрямовані на боротьбу з ризиком саботажу і диверсій з боку Росії. Це сталося після скандалі зі шпигуном, під час якого місцевий суддя втік до Білорусі.

Раніше міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що у деяких районах країни розмістили військовий контингент. Також планують розпочати будівництво траншей, ровів та бункерів.

Крім того, наприкінці квітня Польща зробила офіційний запит на розміщення на своїй території ядерної зброї НАТО.