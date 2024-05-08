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Польща знову підіймала свої винищувачі через російський обстріл України

8 травня 2024 07:47
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Польща знову підіймала свої винищувачі через російський обстріл України
Винищувачі F-16. Фото ілюстративне: af.mil
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Під ранок 8 травня Польща знову підіймала свою авіацію у повітря. Причиною став масований російський обстріл західних регіонів України. 

Про це повідомили Збройні сили Польщі. 

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"Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язана з завдаванням ракетних ударів по об’єктах, розташованих на території України. Польські та союзницькі літаки працюють у повітряному просторі, що може призвести до підвищеного рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни", — написали у ЗС Польщі, говорячи про причину підняття авіації. 

Обстріл України 8 травня
Скриншот

 

Нагадаємо, під час нічної повітряної тривоги 8 травня Росія знову обстріляла Харків. За попередньою інформацією, ворог завдав удару "шахедами". 

Цієї ж ночі РФ атакувала Київ крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. У Запоріжжі окупанти вразили обʼєкти критичної та цивільної інфраструктури.

Крім того, ворог завдав удару по Кіровоградській області. Під прицілом, зокрема, опинився об'єкт критичної інфраструктури, також травмована дитина. 

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