Польща знову підіймала свої винищувачі через російський обстріл України

Винищувачі F-16. Фото ілюстративне: af.mil

Під ранок 8 травня Польща знову підіймала свою авіацію у повітря. Причиною став масований російський обстріл західних регіонів України.

Про це повідомили Збройні сили Польщі.

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Що сказали у Польщі

"Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язана з завдаванням ракетних ударів по об’єктах, розташованих на території України. Польські та союзницькі літаки працюють у повітряному просторі, що може призвести до підвищеного рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни", — написали у ЗС Польщі, говорячи про причину підняття авіації.

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Нагадаємо, під час нічної повітряної тривоги 8 травня Росія знову обстріляла Харків. За попередньою інформацією, ворог завдав удару "шахедами".

Цієї ж ночі РФ атакувала Київ крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. У Запоріжжі окупанти вразили обʼєкти критичної та цивільної інфраструктури.

Крім того, ворог завдав удару по Кіровоградській області. Під прицілом, зокрема, опинився об'єкт критичної інфраструктури, також травмована дитина.