Польша снова поднимала свои истребители из-за российского обстрела Украины
К утру 8 мая Польша вновь поднимала свою авиацию в воздух. Причиной стал массированный российский обстрел западных регионов Украины.
Об этом сообщили Вооруженные силы Польши.
Что сказали в Польше
"Сегодня ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с нанесением ракетных ударов по объектам, расположенным на территории Украины. Польские и союзнические самолеты работают в воздушном пространстве, что может привести к повышенному уровню шума, особенно в юго-восточной части страны", — написали в ВС Польши, говоря о причине поднятия авиации.
Напомним, во время ночной воздушной тревоги 8 мая Россия снова обстреляла Харьков. По предварительной информации, враг нанес удар "шахедами".
Этой же ночью РФ атаковала Киев крылатыми ракетами Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. В Запорожье оккупанты поразили объекты критической и гражданской инфраструктуры.
Кроме того, враг нанес удар по Кировоградской области. Под прицелом, в частности, оказался объект критической инфраструктуры, также травмирован ребенок.
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