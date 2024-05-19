Польша укрепит границы с Россией и Беларусью

Граница с Калининградом. Фото: Bloomberg

Польша планирует инвестировать 2,55 млрд долларов в укрепление своих границ с Россией и Белорусью. Таким образом, страна хочет сдержать потенциальную агрессию.

Об этом пишет Bloomberg.

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План под названием "Восточный щит" предусматривает строительство новых укреплений, заборов, изменение рельефа местности и специальную лесопосадку вдоль 400 км сухопутной границы.

Как отметил премьер-министр Польши Дональд Туск, правительство уже начало работу над проектами. Это происходит на фоне очередной волны нелегальных мигрантов из Беларуси, которых не в состоянии сдержать забор высотой 5,5 м, построенный в 2022 году.

"Мы хотим, чтобы наша граница была безопасной во время мира и непроходимой во время войны", — сказал Туск.

Издание отмечает, что главная тема, которую правящая коалиция Польши подняла в своей кампании в преддверии выборов в Европарламент — безопасность и риск российского вмешательства.

В то же время, польский премьер ожидает, что Европейский инвестиционный банк в понедельник, 20 мая, объявит о выделении 500 млн злотых на финансирование расходов страны на инструменты спутникового мониторинга.

"Ожидается, что эта система станет частью европейской системы противовоздушной обороны типа "Железного купола", за которую выступает Польша", — говорится в материале.

Также на следующей неделе Туск объявит о действиях правительства, направленных на борьбу с риском саботажа и диверсий со стороны России. Это произошло после скандала со шпионом, во время которого местный судья сбежал в Беларусь.

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что в некоторых районах страны разместили военный контингент. Также планируется начать строительство траншей, рвов и бункеров.

Кроме того, в конце апреля Польша сделала официальный запрос на размещение на своей территории ядерного оружия НАТО.