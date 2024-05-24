В Украину прибыла маршалок Сената Польши Малгожата Кидава-Блонская

В Украину прибыла маршалок Сената Польши
В Украину в пятницу, 24 мая, с официальным визитом прибыла маршалок Сената Республики Польша Малгожата Кидава-Блонская. Ее встретила заместитель главы Верховной рады Елена Кондратюк.
Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
Маршалок Сената Польши в Киеве
"Встретила Спикера на Киевском вокзале", — рассказала Кондратюк.
По ее словам, это важный визит для развития межпарламентского сотрудничества и укрепления украинско-польских отношений.
Напомним, министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк заявил о введении мер по усилению безопасности вокруг аэропорта Жешув-Ясенка, который обрабатывает 90% отправляемых на фронт в Украину западных грузов. Это связано с российскими диверсионными операциями.
Также верхняя палата польского парламента без внесения поправок приняла правительственный закон о продлении легальности пребывания и оказании помощи украинцам, прибывшим в Польшу после полномасштабного вторжения России. Закон поддержали 87 сенаторов, четыре высказались против, а один сенатор воздержался.
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