В Украину прибыла маршалок Сената Польши Малгожата Кидава-Блонская

Маршалок Сената Республики Польша Малгожата Кидава-Блонская и заместитель главы Верховной рады Елена Кондратюк. Фото: facebook.com/kondratiukolena

В Украину в пятницу, 24 мая, с официальным визитом прибыла маршалок Сената Республики Польша Малгожата Кидава-Блонская. Ее встретила заместитель главы Верховной рады Елена Кондратюк.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

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"Встретила Спикера на Киевском вокзале", — рассказала Кондратюк.

Маршалок Сената Республики Польша Малгожата Кидава-Блонская и заместитель главы Верховной рады Елена Кондратюк. Фото: facebook.com/kondratiukolena

По ее словам, это важный визит для развития межпарламентского сотрудничества и укрепления украинско-польских отношений.

Пост Кондратюк. Фото: скриншот

Напомним, министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк заявил о введении мер по усилению безопасности вокруг аэропорта Жешув-Ясенка, который обрабатывает 90% отправляемых на фронт в Украину западных грузов. Это связано с российскими диверсионными операциями.

Также верхняя палата польского парламента без внесения поправок приняла правительственный закон о продлении легальности пребывания и оказании помощи украинцам, прибывшим в Польшу после полномасштабного вторжения России. Закон поддержали 87 сенаторов, четыре высказались против, а один сенатор воздержался.