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Зеленський зустрівся з керівниками компаній, які представляють основні галузі економіки Франції

7 червня 2024 18:26
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Зеленський провів нові зустрічі у Франції
Зеленський з представниками французьких компаній. Фото: скриншот Офісу Президента
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Президент України Володимир Зеленський зустрівся керівниками провідних компаній Франції, які представляють різноманітні галузі економіки країни. Обговорювали відкритість українського ринку для французьких інвестицій.

Про це Зеленський написав на своїй сторінці у Telegram у п'ятницю, 7 квітня.

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"Навіть у складних умовах війни українська економіка знаходить шляхи для розвитку та зростання, адаптуючись до нових обставин", — зазначив Зеленський.

Він зазначив, що Україна є вигідним ринком для французьких інвестицій. На думку президента, нові проєкти можна започатковувати вже зараз. 

Зеленський додав, що провів зустріч із керівниками провідних французьких компаній, які представляють галузі енергетики, машинобудування та електрообладнання, телекомунікацій, будівельну сферу й фінансово-банківський сектор. 

"Дякую тим французьким компаніям, які не лише продовжують працювати в Україні та сплачувати податки, але й розвивають свій бізнес і здійснюють нові інвестиції", — зазначив президент.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський у Парижі зустрівся з головою Національних зборів Франції Яель Брон-Піве та керівниками комітетів. Сторони обговорили запровадження нового режиму санкцій Європейського союзу проти Російської Федерації.

Нагадаємо, 6 червня Володимир Зеленський прибув до Франції для участі в заходах з нагоди 80-річчя висадки союзників у Нормандії. Там президент сказав, що сподівається на "десант в Україні".

Україна
Володимир Зеленський
Франція
економіка
війна в Україні
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