У Парижі Зеленський зустрівся з главою Національних зборів Франції — що обговорювали
Президент України Володимир Зеленський у Парижі зустрівся з головою Національних зборів Франції Яель Брон-Піве та керівниками комітетів. Сторони обговорили запровадження нового режиму санкцій Європейського союзу проти Російської Федерації.
Про це Зеленський написав на своїй сторінці в Telegram у п'ятницю, 7 червня.
Зеленський зустрівся з главою Національних зборів
"Дякую за підтримку України з боку французького парламенту та всієї Франції", — зазначив у першу чергу президент.
Він наголосив, що головною темою зустрічі була реалізація ініціативи Франції щодо запровадження нового режиму санкцій ЄС. За його словами, нововведення призначені для боротьби з російською дезінформацією та дестабілізацією Європи.
Також сторони обговорили підготовку до Глобального саміту миру.
"Окрема увага — євроінтеграційним пріоритетам України, зокрема очікуваному ухваленню переговорних рамок для фактичного початку перемовин про вступ нашої держави до ЄС", — зазначив Зеленський.
Раніше ми повідомляли, що Зеленський у п'ятницю, 7 червня, виступив у французькому парламенті. Він порівняв висадку військ антигітлерівської коаліції в Нормандії з війною в Україні.
Нагадаємо, 6 червня Володимир Зеленський прибув до Франції для участі в заходах з нагоди 80-річчя висадки союзників у Нормандії. Там президент сказав, що сподівається на "десант в Україні".
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