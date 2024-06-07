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У Парижі Зеленський зустрівся з главою Національних зборів Франції — що обговорювали

7 червня 2024 15:16
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
У Парижі Зеленський зустрівся з главою Національних зборів Франції — що обговорювали
Володимир Зеленський на зустрічі з Яель Брон-Піве. Фото: скриншот Офісу Президента
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Президент України Володимир Зеленський у Парижі зустрівся з головою Національних зборів Франції Яель Брон-Піве та керівниками комітетів. Сторони обговорили запровадження нового режиму санкцій Європейського союзу проти Російської Федерації.

Про це Зеленський написав на своїй сторінці в Telegram у п'ятницю, 7 червня.

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"Дякую за підтримку України з боку французького парламенту та всієї Франції", — зазначив у першу чергу президент.

Він наголосив, що головною темою зустрічі була реалізація ініціативи Франції щодо запровадження нового режиму санкцій ЄС. За його словами, нововведення призначені для боротьби з російською дезінформацією та дестабілізацією Європи.
 
Також сторони обговорили підготовку до Глобального саміту миру.

"Окрема увага — євроінтеграційним пріоритетам України, зокрема очікуваному ухваленню переговорних рамок для фактичного початку перемовин про вступ нашої держави до ЄС", — зазначив Зеленський.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський у п'ятницю, 7 червня, виступив у французькому парламенті. Він порівняв висадку військ антигітлерівської коаліції в Нормандії з війною в Україні.

Нагадаємо, 6 червня Володимир Зеленський прибув до Франції для участі в заходах з нагоди 80-річчя висадки союзників у Нормандії. Там президент сказав, що сподівається на "десант в Україні".

Україна
Володимир Зеленський
санкції проти Росії
Франція
Формула миру
Париж
Європейський союз

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