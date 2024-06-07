Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Париже Зеленский встретился с главой Национального собрания Франции — что обсуждали arrow

В Париже Зеленский встретился с главой Национального собрания Франции — что обсуждали

7 июня 2024 15:16
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
В Париже Зеленский встретился с главой Национального собрания Франции — что обсуждали
Владимир Зеленский на встрече с Яэль Брон-Пиве. Фото: скриншот Офиса Президента
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Президент Украины Владимир Зеленский в Париже встретился с главой Национального собрания Франции Яэль Брон-Пиве и руководителями комитетов. Стороны обсудили введение нового режима санкций Европейского союза против Российской Федерации.

Об этом Зеленский написал на своей странице в Telegram в пятницу, 7 июня.

Читайте также:

Зеленский встретился с главой Национального собрания

"Спасибо за поддержку Украины со стороны французского парламента и всей Франции", — отметил в первую очередь президент.

Он подчеркнул, что главной темой встречи была реализация инициативы Франции по внедрению нового режима санкций ЕС. По его словам, нововведения предназначены для борьбы с российской дезинформацией и дестабилизацией Европы.

Также стороны обсудили подготовку к Глобальному саммиту мира.

"Отдельное внимание — евроинтеграционным приоритетам Украины, в частности ожидаемому принятию переговорных рамок для фактического начала переговоров о вступлении нашего государства в ЕС", — отметил Зеленский.

Ранее мы сообщали, что Зеленский в пятницу, 7 июня, выступил во французском парламенте. Он сравнил высадку войск антигитлеровской коалиции в Нормандии с войной в Украине.

Напомним, 6 июня Владимир Зеленский прибыл во Францию для участия в мероприятиях по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии. Там президент сказал, что надеется на "десант в Украине".

Украина
Владимир Зеленский
санкции против России
Франция
Формула мира
Париж
Европейский союз

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина