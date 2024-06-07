В Париже Зеленский встретился с главой Национального собрания Франции — что обсуждали

Владимир Зеленский на встрече с Яэль Брон-Пиве. Фото: скриншот Офиса Президента

Президент Украины Владимир Зеленский в Париже встретился с главой Национального собрания Франции Яэль Брон-Пиве и руководителями комитетов. Стороны обсудили введение нового режима санкций Европейского союза против Российской Федерации.

Об этом Зеленский написал на своей странице в Telegram в пятницу, 7 июня.

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"Спасибо за поддержку Украины со стороны французского парламента и всей Франции", — отметил в первую очередь президент.

Он подчеркнул, что главной темой встречи была реализация инициативы Франции по внедрению нового режима санкций ЕС. По его словам, нововведения предназначены для борьбы с российской дезинформацией и дестабилизацией Европы.



Также стороны обсудили подготовку к Глобальному саммиту мира.

"Отдельное внимание — евроинтеграционным приоритетам Украины, в частности ожидаемому принятию переговорных рамок для фактического начала переговоров о вступлении нашего государства в ЕС", — отметил Зеленский.

Ранее мы сообщали, что Зеленский в пятницу, 7 июня, выступил во французском парламенте. Он сравнил высадку войск антигитлеровской коалиции в Нормандии с войной в Украине.

Напомним, 6 июня Владимир Зеленский прибыл во Францию для участия в мероприятиях по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии. Там президент сказал, что надеется на "десант в Украине".