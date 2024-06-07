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Зеленский встретился с руководителями компаний, представляющих основные отрасли экономики Франции

7 июня 2024 18:26
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Зеленский провел новые встречи во Франции
Зеленский с представителями французских компаний. Фото: скриншот Офиса Президента
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководителями ведущих компаний Франции, представляющих различные отрасли экономики страны. Обсуждали открытость украинского рынка для французских инвестиций.

Об этом Зеленский написал на своей странице в Telegram в пятницу, 7 апреля.

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Зеленский встретился с руководителями французских компаний

"Даже в сложных условиях войны украинская экономика находит пути развития и роста, адаптируясь к новым обстоятельствам", — отметил Зеленский.

Он отметил, что Украина является выгодным рынком для французских инвестиций. По мнению президента, новые проекты можно начинать уже сейчас.

Зеленский добавил, что провел встречу с руководителями ведущих французских компаний, представляющих отрасли энергетики, машиностроения и электрооборудования, телекоммуникаций, строительную сферу и финансово-банковский сектор.

"Благодарю те французские компании, которые не только продолжают работать в Украине и платить налоги, но и развивают свой бизнес и осуществляют новые инвестиции", — отметил президент.

Ранее мы сообщали, что Зеленский в Париже встретился с главой Национального собрания Франции Яэлем Брон-Пиве и руководителями комитетов. Стороны обсудили введение нового режима санкций Европейского союза против Российской Федерации.

Напомним, 6 июня Владимир Зеленский прибыл во Францию для участия в мероприятиях по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии. Там президент сказал, что надеется на "десант в Украине".

Украина
Владимир Зеленский
Франция
экономика
война в Украине
война

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