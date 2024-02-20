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Зеленський завтра збере депутатів "Слуги народу" — що трапилося

20 лютого 2024 20:49
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Зеленський завтра збере депутатів "Слуги народу" — що трапилося
Президент України Володимир Зеленський. Фото: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський у середу, 21 лютого, скликає зустріч депутатів парламентської фракції "Слуга народу". Це буде перша зустріч із провладною партією з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Зеленський скликає зустріч депутатів "Слуги народу"

Як заявило джерело "Укрінформу" у політсилі, зустріч глави держави з нардепами пройде з нагоди другого року повномасштабної російсько-української війни.

Проте про ключову тему зустрічі, а також про ймовірні питання, які можуть обговорюватися під час її проведення, джерело не повідомило.

Володимир Зеленський — останні новини

Зеленський вшанував пам'ять загиблих Героїв Небесної Сотні
Володимир та Олена Зеленські вшановують пам'ять загиблих Героїв Небесної Сотні. Фото: ОП

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський разом із Першою Леді Оленою Зеленською вшанував пам'ять загиблих Героїв Небесної Сотні, поклавши квіти та запаливши лампадку біля меморіалу Героїв.

Водночас глава держави з нагоди Дня Пам'яті Героїв Небесної Сотні звернувся до українців із закликом пам'ятати подвиг тих, хто віддав своє життя за волю, а також показав страшні кадри розгону Євромайдану.

Володимир Зеленський
Верховна Рада
Слуга народу
Україна
нардепи

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