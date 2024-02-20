День Героїв Небесної Сотні — Зеленський показав страшні кадри розгону Майдану

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

У День Героїв Небесної Сотні, 20 лютого, Президент України Володимир Зеленський показав кадри розгону Майдану. Він наголосив, що українці ніколи не віддадуть своєї незалежності.

Відео український лідер опублікував у Telegram.

День Героїв Небесної Сотні

За словами глави держави, десять років тому українці зробили вибір на користь незалежності, демократії та єдності з усім світом.

"Вибір незмінний. Разом, у єдності захистимо нашу державу і людей!" — додав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською вшанували пам'ять активістів, які загинули під час Революції Гідності у 2014 році.

Також у Києві сьогодні усі небайдужі запалюють лампадки та покладають квіти до меморіалу на вулиці Інститутській.