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День Героев Небесной Сотни — Зеленский показал страшные кадры разгона Майдана

20 февраля 2024 16:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
День Героев Небесной Сотни — Зеленский показал страшные кадры разгона Майдана
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В День Героев Небесной Сотни, 20 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский показал кадры разгона Майдана. Он подчеркнул, что украинцы никогда не отдадут свою независимость.

Видео украинский лидер опубликовал в Telegram.

День Героев Небесной Сотни

По словам главы государства, десять лет назад украинцы сделали выбор в пользу независимости, демократии и единства со всем миром.

"Выбор неизменен. Вместе, в единстве защитим наше государство и людей!" — добавил Зеленский.

Напомним, Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской почтили память активистов, погибших во время Революции Достоинства в 2014 году.

Также в Киеве сегодня все неравнодушные зажигают лампадки и возлагают цветы к мемориалу на улице Институтской.

Владимир Зеленский
украинцы
Украина
Евромайдан
президент

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