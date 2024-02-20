День Героев Небесной Сотни — Зеленский показал страшные кадры разгона Майдана

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

В День Героев Небесной Сотни, 20 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский показал кадры разгона Майдана. Он подчеркнул, что украинцы никогда не отдадут свою независимость.

Видео украинский лидер опубликовал в Telegram.

День Героев Небесной Сотни

По словам главы государства, десять лет назад украинцы сделали выбор в пользу независимости, демократии и единства со всем миром.

"Выбор неизменен. Вместе, в единстве защитим наше государство и людей!" — добавил Зеленский.

Напомним, Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской почтили память активистов, погибших во время Революции Достоинства в 2014 году.

Также в Киеве сегодня все неравнодушные зажигают лампадки и возлагают цветы к мемориалу на улице Институтской.