День Героев Небесной Сотни — Зеленский показал страшные кадры разгона Майдана
В День Героев Небесной Сотни, 20 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский показал кадры разгона Майдана. Он подчеркнул, что украинцы никогда не отдадут свою независимость.
Видео украинский лидер опубликовал в Telegram.
День Героев Небесной Сотни
По словам главы государства, десять лет назад украинцы сделали выбор в пользу независимости, демократии и единства со всем миром.
"Выбор неизменен. Вместе, в единстве защитим наше государство и людей!" — добавил Зеленский.
Напомним, Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской почтили память активистов, погибших во время Революции Достоинства в 2014 году.
Также в Киеве сегодня все неравнодушные зажигают лампадки и возлагают цветы к мемориалу на улице Институтской.
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