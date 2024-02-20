Зеленський вшанував пам'ять загиблих Героїв Небесної Сотні

Володимир та Олена Зеленські вшановують пам'ять загиблих Героїв Небесної Сотні. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський 20 лютого вшанував пам'ять загиблих Героїв Небесної Сотні. Разом зі своєю дружиною він поклав квіти та запалив лампадку біля меморіалу Героїв.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram.

Вшанування пам'яті загиблих Героїв Небесної Сотні

Володимир та Олена Зеленські встановили лампадки біля пам’ятного хреста на місці загибелі активістів на Алеї Героїв Небесної Сотні в центрі Києва.

Володимир та Олена Зеленські вшановують пам'ять загиблих Героїв Небесної Сотні. Фото: ОП

Хрест встановлений громадськістю в березні 2014 року на місці розстрілів учасників Революції Гідності. У майбутньому він має стати частиною Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні — Музею Революції Гідності.

"Десять років Небесній Сотні. Вже десять... Десять років тому українців спробували вбити у власній країні, у власній столиці лише за мирний вибір бути собою та бути вільними", — йдеться у повідомленні Зеленського.

Він наголосив, що як і десять років тому спроби знищити нас і нашу незалежність тривають і зараз. Глава держави нагадав, що проти беззбройної Небесної Сотні були кулі, а тепер — це ракети, дрони та армії.

"Але десять років тому ми встояли й далі стоїмо. Сотня й сотні — небесні й живі захисники нашого права бути! Дякуємо вам за все! І вистоїмо разом", — сказав президент.

У церемонії вшанування пам’яті також взяли участь представники дипломатичних установ.

Нагадаємо, нещодавно в департаменті у "справах Майдану" Офісу генерального прокурора заявили, що незадоволені кількістю розкритих справ цієї категорії через тривалий судовий розгляд. Наразі досі не розкрили вбивства, які сталися під час Революції Гідності 22 січня та частково 18 лютого 2014 року.

Додамо, наприкінці січня в Києві вшанували пам'ять перших загиблих Героїв Небесної Сотні. Рідні полеглих учасників Євромайдану пройшли маршем у центрі столиці.