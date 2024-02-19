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Прокурор у "справах Майдану" розповів про вбивства, які досі не розкрили

19 лютого 2024 19:14
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Прокурор у "справах Майдану" розповів про вбивства, які досі не розкрили
Революція Гідності у 2014 році. Фото: Микола Василечко
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В департаменті у "справах Майдану" Офісу генерального прокурора заявили, що незадоволені кількістю розкритих справ цієї категорії. Причина цього — тривалий судовий розгляд таких справ. Тому наразі досі не розкрили вбивства, які сталися під час Революції Гідності 22 січня та частково 18 лютого 2014 року. 

Про це повідомив начальник департаменту у "справах Майдану" Офісу генпрокурора Олексій Донський під час брифінгу в понеділок, 19 лютого, передає "Інтерфакс-Україна".

Які вбивства досі не розкрили

"У 2023 році вироків у "справах Майдану" стільки ж, скільки за чотири попередні роки разом узяті. Але кількість вироків нас не влаштовує, їх дуже мало. І це величезна проблема — тривалість судового засідання", — пояснив він.

За його словами, слідчі мали проблеми з розслідуванням вбивств, які сталися 18 лютого 2024 року. 

"Нам вдалося притягнути до відповідальності саме за вчинення вбивств 18 лютого керівництво львівського "Беркуту", двоє осіб зараз перебувають під вартою. І ще кількох осіб притягнуто до відповідальності саме за події 18 лютого", — зазначив Донський.

В чому проблема в розслідуванні злочинів, які сталися під час Революції Гідності

Очільник департаменту наголосив, що є деякі складнощі щодо розкриття таких злочинів, адже вони пов'язані не лише "зі скоєнням їх в умовах неочевидності, а й з первинним документуванням у цих справах".

"Це було ще до зміни влади, тому першочергові слідчі дії, спроби розкриття злочину по гарячих слідах, на жаль, не відбувалися так, як мало бути", — сказав посадовець.

Донський також розповів, що під розгляду "справ Майдану", існує великий дисбаланс між кількістю обвинувальних актів, які направили до суду та кількістю вироків. 

"Ми не можемо просити суд пріоритизувати саме "справи Майдану"...спосіб визначення пріоритету непрозорий. Єдина можливість усунути це — законодавчі зміни, які мають бути універсальними", — додав керівник департаменту.

Справа щодо Януковича та тодішнього політичного керівництва

Коли Донського запитали, чи розпочався розгляд матеріалів у суді щодо обвинувачення експрезидента та керівництва силового блоку України, він відповів, що є деякі проблеми з підсудністю справи, адже у Шевченківському суді не хочуть її розглядати. 

"20 лютого апеляційний суд розглядає клопотання голови Шевченківського суду щодо визначення підсудності", — зазначив прокурор.

Нагадаємо, раніше учасник російсько-української війни, громадський активіст Олег Симороз відреагував на призначення Ігоря Плахути на посаду очільника Сил ТрО України.

Як відомо, Плахута під час Революції Гідності працював в МВС та керував силовиками, які розганяли мітингувальників.

Київ
вбивство
Офіс генерального прокурора
Революція Гідності
Євромайдан

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