Прокурор по "делам Майдана" рассказал об убийствах, которые до сих пор не раскрыли

Революция Достоинства в 2014 году. Фото: Николай Василечко

В департаменте по "делам Майдана" Офиса генерального прокурора заявили, что недовольны количеством раскрытых дел этой категории. Причина этого — длительное судебное разбирательство таких дел. Поэтому пока не раскрыли убийства, которые произошли во время Революции Достоинства 22 января и частично 18 февраля 2014 года.

Об этом сообщил начальник департамента по "делам Майдана" Офиса генпрокурора Алексей Донской во время брифинга в понедельник, 19 февраля, передает "Интерфакс-Украина".

Какие убийства до сих пор не раскрыли

"В 2023 году приговоров по "делам Майдана" столько же, сколько за четыре предыдущих года вместе взятые. Но количество приговоров нас не устраивает, их очень мало. И это огромная проблема — продолжительность судебного заседания", — объяснил он.

По его словам, у следователей были проблемы с расследованием убийств, которые произошли 18 февраля 2024 года.

"Нам удалось привлечь к ответственности именно за совершение убийств 18 февраля руководство львовского "Беркута", два человека сейчас находятся под стражей. И еще несколько человек привлечены к ответственности именно за события 18 февраля", — отметил Донской.

В чем проблема в расследовании преступлений, которые произошли во время Революции Достоинства

Глава департамента подчеркнул, что есть некоторые сложности по раскрытию таких преступлений, ведь они связаны не только "с совершением их в условиях неочевидности, но и с первичным документированием по этим делам".

"Это было еще до смены власти, поэтому первоочередные следственные действия, попытки раскрытия преступления по горячим следам, к сожалению, не происходили так, как должно было быть", — сказал чиновник.

Донской также рассказал, что под рассмотрением "дел Майдана" существует большой дисбаланс между количеством обвинительных актов, которые направили в суд и количеством приговоров.

"Мы не можем просить суд приоритизировать именно "дела Майдана"...способ определения приоритета непрозрачен. Единственная возможность устранить это — законодательные изменения, которые должны быть универсальными", — добавил руководитель департамента.

Дело относительно Януковича и тогдашнего политического руководства

Когда Донского спросили, началось ли рассмотрение материалов в суде по обвинению экс-президента и руководства силового блока Украины, он ответил, что есть некоторые проблемы с подсудностью дела, ведь в Шевченковском суде не хотят его рассматривать.

"20 февраля апелляционный суд рассматривает ходатайство председателя Шевченковского суда по определению подсудности", — отметил прокурор.

Напомним, ранее участник российско-украинской войны, общественный активист Олег Симороз отреагировал на назначение Игоря Плахуты на должность главы Сил ТрО Украины.

Как известно, Плахута во время Революции Достоинства работал в МВД и руководил силовиками, которые разгоняли митингующих.