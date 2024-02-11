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Новий командувач ТрО Плахута керував військами МВС під час розгону Майдану, — ЗМІ

11 лютого 2024 17:22
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Новий командувач ТрО Плахута керував військами МВС під час розгону Майдану, — ЗМІ
Командувач військами Територіальної оборони Ігор Плахута. Фото: УНІАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Новий Командувач військами Територіальної оборони Ігор Плахута, якого призначив Президент України Володимир Зеленський, під час Революції Гідності працював в МВС та керував силовиками, які розганяли мітингувальників. Відомо, що вночі 10 грудня 2013 року поліція зачистила урядовий квартал від барикад протестувальників.

Про це повідомляє видання "Українська правда" в неділю, 11 лютого.

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За інформацією ЗМІ, Ігор Плахута був саме начальником управління Південного територіального командування внутрішніх військ МВС. Тоді він заявляв, що для того, аби розчистити вулиці, було залучено близько 400 силовиків внутрішніх військ та спецзагону "Беркут".

Плахута наголошував, що люди, які одягнені в чорному та розбирали барикади, були начебто комунальниками. Також тоді він казав, що постраждало двоє "беркутівців". 

Вже 21 січня 2014 року журналісти писали, що чиновник МВС виходив до мітингувальників для переговорів, і тоді це був саме Ігор Плахута. 

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський призначив військовго Ігоря Плахуту командувачем Сил територіальної оборони ЗСУ в неділю, 11 лютого. До цієї посади він був начальником 169 навчального центру Сухопутних військ ЗСУ та начальником управління Південного територіального командування Внутрішніх військ МВС.

Також Зеленський змінив керівництво Десантно-штурмових військ Збройних сил. Президент звільнив голову підрозділу Максима Миргородського та призначив іншого очільника. 

МВС
мітинг
вбивство
Революція Гідності
Євромайдан
Ігор Плахута

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