Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Новый командующий ТрО Плахута руководил войсками МВД во время разгона Майдана, — СМИ arrow

Новый командующий ТрО Плахута руководил войсками МВД во время разгона Майдана, — СМИ

11 февраля 2024 17:22
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Новый командующий ТрО Плахута руководил войсками МВД во время разгона Майдана, — СМИ
Командующий войсками Территориальной обороны Игорь Плахута. Фото: УНИАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Новый Командующий войсками Территориальной обороны Игорь Плахута, которого назначил Президент Украины Владимир Зеленский, во время Революции Достоинства работал в МВД и руководил силовиками, которые разгоняли митингующих. Известно, что ночью 10 декабря 2013 полиция зачистила правительственный квартал от баррикад протестующих.

Об этом сообщает издание "Украинская правда" в воскресенье, 11 февраля.

Читайте также:

Чем занимался Плахута во время Революции Достоинства

По информации СМИ, Игорь Плахута являлся именно начальником управления Южного территориального командования внутренних войск МВД. Тогда он заявлял, что для того чтобы расчистить улицы, было привлечено около 400 силовиков внутренних войск и спецотряда "Беркут".

Плахута подчеркивал, что люди, одетые в черном и разбиравшие баррикады, были вроде бы как коммунальщиками. Также тогда он говорил, что пострадали двое "беркутовцев".

Уже 21 января 2014 журналисты писали, что чиновник МВД выходил к митингующим для переговоров, и тогда это был именно Игорь Плахута.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назначил военного Игоря Плахуту командующим Сил территориальной обороны ВСУ в воскресенье, 11 февраля. До этого он был начальником 169 учебного центра Сухопутных войск ВСУ и начальником управления Южного территориального командования Внутренних войск МВД.

Также Зеленский сменил руководство Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил . Президент уволил главу подразделения Максима Миргородского и назначил другого руководителя.

МВД
митинг
убийство
Революция Достоинства
Евромайдан
Игорь Плахута

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

30 января 2024

22:18Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме