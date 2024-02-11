Новый командующий ТрО Плахута руководил войсками МВД во время разгона Майдана, — СМИ

Командующий войсками Территориальной обороны Игорь Плахута. Фото: УНИАН

Новый Командующий войсками Территориальной обороны Игорь Плахута, которого назначил Президент Украины Владимир Зеленский, во время Революции Достоинства работал в МВД и руководил силовиками, которые разгоняли митингующих. Известно, что ночью 10 декабря 2013 полиция зачистила правительственный квартал от баррикад протестующих.

Об этом сообщает издание "Украинская правда" в воскресенье, 11 февраля.

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По информации СМИ, Игорь Плахута являлся именно начальником управления Южного территориального командования внутренних войск МВД. Тогда он заявлял, что для того чтобы расчистить улицы, было привлечено около 400 силовиков внутренних войск и спецотряда "Беркут".

Плахута подчеркивал, что люди, одетые в черном и разбиравшие баррикады, были вроде бы как коммунальщиками. Также тогда он говорил, что пострадали двое "беркутовцев".

Уже 21 января 2014 журналисты писали, что чиновник МВД выходил к митингующим для переговоров, и тогда это был именно Игорь Плахута.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назначил военного Игоря Плахуту командующим Сил территориальной обороны ВСУ в воскресенье, 11 февраля. До этого он был начальником 169 учебного центра Сухопутных войск ВСУ и начальником управления Южного территориального командования Внутренних войск МВД.

Также Зеленский сменил руководство Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил . Президент уволил главу подразделения Максима Миргородского и назначил другого руководителя.