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Зеленский почтил память погибших Героев Небесной Сотни

20 февраля 2024 10:27
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Зеленский почтил память погибших Героев Небесной Сотни
Владимир и Елена Зеленские чтят память погибших Героев Небесной Сотни. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Президент Украины Владимир Зеленский 20 февраля почтил память погибших Героев Небесной Сотни. Вместе со своей женой он возложил цветы и зажег лампадку у мемориала Героев.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram.

Чествование памяти погибших Героев Небесной Сотни

"Десять лет Небесной Сотни. Уже десять... Десять лет назад украинцев попытались убить в собственной стране, в собственной столице только за мирный выбор быть собой и быть свободными", — говорится в сообщении Зеленского.

Он подчеркнул, что, как и десять лет назад, попытки уничтожить нас и нашу независимость продолжаются и сейчас. Глава государства напомнил, что против безоружной Небесной Сотни были пули, а теперь это ракеты, дроны и армии.

"Но десять лет назад мы устояли и дальше стоим. Сотня и сотни — небесные и живые защитники нашего права быть! Спасибо вам за все! И выстоим вместе", — сказал президент.

Напомним, недавно в департаменте по "делам Майдана" Офиса генерального прокурора заявили, что недовольны количеством раскрытых дел этой категории из-за длительного судебного разбирательства. Пока до сих пор не раскрыли убийства, которые произошли во время Революции Достоинства 22 января и частично 18 февраля 2014 года.

Добавим, в конце января в Киеве почтили память первых погибших Героев Небесной Сотни. Родные погибших участников Евромайдана прошли маршем в центре столицы. 

Владимир Зеленский
Киев
Евромайдан
Небесна Сотня

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