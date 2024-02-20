Зеленський звернувся до українців у День памʼяті Героїв Небесної сотні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

У День пам'яті загиблих Героїв Небесної Сотні Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців. Він закликав громадян пам'ятати подвиг тих, хто віддав своє життя за свободу.

Відповідне відеозвернення Володимир Зеленський опублікував у своєму Telegram.

Звернення Зеленського у День памʼяті Героїв Небесної сотні

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