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Зеленский обратился к украинцам в День памяти Героев Небесной Сотни

20 февраля 2024 10:49
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Зеленский обратился к украинцам в День памяти Героев Небесной Сотни
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В День памяти погибших Героев Небесной Сотни Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам. Он призвал граждан помнить подвиг тех, кто отдал свою жизнь за свободу.

Соответствующее видеообращение Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram.

Обращение Зеленского в День памяти Героев Небесной сотни

"Сегодня Украина чтит память о подвиге Героев Небесной Сотни. Память о том, как украинцы умеют бороться за собственную свободу. Память о том, что наше единство не имеет противника, способного его победить. Что самоотверженность украинцев не имеет границ и творит историю", — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что ровно десять лет назад украинцы решили раз и навсегда, что хотят и будут жить в европейском государстве. Все это десять лет назад для народа было стимулом для борьбы.

"Младшему из них — Назарию Войтовичу — было 17. Старшему — Ивану Наконечному — 82. А все они вместе сила того, как разные люди из разных регионов Украины самоотверженно и мужественно защищают единые ценности. Все они вместе отдали жизнь за независимость. Все они вместе Герои Небесной Сотни", — говорится в видеообращении главы государства.

Он подчеркнул, что все это стимул для нас и сегодня. Защищать свою землю, свободу и защищать свое завтра.

Напомним, 20 февраля в День Героев Небесной Сотни Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской почтили память активистов, погибших во время Революции Достоинства в 2014 году.

Добавим, в конце января в Киеве почтили память первых погибших Героев Небесной Сотни. Родные погибших участников Евромайдана прошли маршем в центре столицы.

Владимир Зеленский
Киев
Евромайдан
Аллея Героев Небесной Сотни
война в Украине
Небесна Сотня

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