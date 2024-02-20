Зеленский обратился к украинцам в День памяти Героев Небесной Сотни

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

В День памяти погибших Героев Небесной Сотни Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам. Он призвал граждан помнить подвиг тех, кто отдал свою жизнь за свободу.

Соответствующее видеообращение Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram.

Обращение Зеленского в День памяти Героев Небесной сотни

"Сегодня Украина чтит память о подвиге Героев Небесной Сотни. Память о том, как украинцы умеют бороться за собственную свободу. Память о том, что наше единство не имеет противника, способного его победить. Что самоотверженность украинцев не имеет границ и творит историю", — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что ровно десять лет назад украинцы решили раз и навсегда, что хотят и будут жить в европейском государстве. Все это десять лет назад для народа было стимулом для борьбы.

"Младшему из них — Назарию Войтовичу — было 17. Старшему — Ивану Наконечному — 82. А все они вместе сила того, как разные люди из разных регионов Украины самоотверженно и мужественно защищают единые ценности. Все они вместе отдали жизнь за независимость. Все они вместе Герои Небесной Сотни", — говорится в видеообращении главы государства.

Он подчеркнул, что все это стимул для нас и сегодня. Защищать свою землю, свободу и защищать свое завтра.

Напомним, 20 февраля в День Героев Небесной Сотни Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской почтили память активистов, погибших во время Революции Достоинства в 2014 году.

Добавим, в конце января в Киеве почтили память первых погибших Героев Небесной Сотни. Родные погибших участников Евромайдана прошли маршем в центре столицы.