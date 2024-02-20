День Героїв Небесної Сотні — історія подвигу українців під час Євромайдану

Вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні. Фото: УНІАН

20 лютого в Україні для вшанування пам'яті тих людей, які загинули під час Євромайдану, відзначається День Героїв Небесної Сотні. Цей день покликаний увічнити людську, громадянську і національну відвагу та самовідданість, духовну силу та стійкість громадян, завдяки яким змінено хід історії України, гідно вшанувати подвиг загиблих за ідеали демократії, права і свободи людини в Україні.

Історичну довідку про події з Євромайдану зібрали Новини.LIVE.

Історія подвигу Небесної Сотні

У 2013 році тодішній президент України Віктор Янукович попри свої обіцянки відмовився дотримуватися Угоди про співпрацю з Євросоюзом. З вечора 21 листопада на Майдані Незалежності почали збиратися люди на мирний протест, туди ж став прибувати спецпідрозділ "Беркут". Вночі проти 30 листопада Янукович ухвалив рішення про силовий розгін.

Силовики "Беркуту" ведуть вогонь на ураження. Джерело: EPA/UPG

Суспільство сприйняло розгін агресивно, і з початком грудня на Майдані зібралося ще більше людей, які вимагали вже відставки голів українських силових відомств. Люди зрозуміли, що без відставки уряду нічого не доб'ються, внаслідок чого настрій мітингарів швидко змінювався. Вночі 11 грудня спецпризначенці знову спробували розігнати мітинг, але провалили завдання. Перші смерті вже з'явилися на початку 2014 року, у січні.

Спецпризначенці "Беркута" на вулиці Грушевського готуються стріляти. Джерело: скриншот

У лютому до Верховної Ради рушили мітингарі, проте були зустріті "Беркутом" й так званими "тітушками". Внаслідок зіткнення двоє людей загинуло від вогнепальних поранень, ще чималу кількість людей було поранено. Увечері того ж дня спецпризначенці висунули вимогу, аби з Майдану пішли жінки й діти, та пішли у наступ, внаслідок чого загинуло 20 осіб. Загалом станом на 20 лютого 2014 року спецпідрозділ з використанням бойової зброї вбив 107 учасників протесту, внаслідок чого і виникло те саме словосполучення "Небесна Сотня".

Нагадаємо, наприкінці січня в Києві вшанували пам'ять перших загиблих Героїв Небесної Сотні. Рідні полеглих учасників Євромайдану пройшли маршем у центрі столиці.

Водночас торік Печерський райсуд Києва закрив справу про розгін ексберкутівцями Майдану 30 листопада 2013 року через закінчення строків давності для притягнення до відповідальності сержантів підрозділу Вадима Бетлія та Олега Козачишина.