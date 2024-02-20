День Героев Небесной Сотни — история подвига украинцев во время Евромайдана

Чествование памяти Героев Небесной Сотни. Фото: УНИАН

20 февраля в Украине в память о тех людях, которые погибли во время Евромайдана, отмечается День Героев Небесной Сотни. Этот день призван увековечить человеческую, гражданскую и национальную отвагу и самоотверженность, духовную силу и устойчивость граждан, благодаря которым изменен ход истории Украины, достойно отметить подвиг погибших за идеалы демократии, прав и свобод человека в Украине.

Историческую справку о событиях с Евромайдана собрали Новини.LIVE.

История подвига Небесной Сотни

В 2013 году тогдашний президент Украины Виктор Янукович, несмотря на свои обещания, отказался придерживаться Соглашения о сотрудничестве с Евросоюзом. С вечера 21 ноября на Майдане Независимости начали собираться люди на мирный протест, туда же стало прибывать спецподразделение "Беркут". В ночь на 30 ноября Янукович принял решение о силовом разгоне.

Силовики "Беркута" ведут огонь на поражение. Источник: EPA/UPG

Общество восприняло разгон агрессивно, и с началом декабря на Майдане собралось еще больше людей, требовавших уже отставки глав украинских силовых ведомств. Люди поняли, что без отставки правительства ничего не добьются, в результате чего настроение митингующих быстро менялось. Ночью 11 декабря спецназовцы снова попытались разогнать митинг, но провалили задачу. Первые смерти уже появились в начале 2014 года в январе.

Спецназовцы "Беркута" на улице Грушевского готовятся стрелять. Источник: скриншот

В феврале в Верховную Раду двинулись митингующие, однако были встречены "Беркутом" и так называемыми "титушками". В результате столкновения два человека погибли от огнестрельных ранений, еще немало людей были ранены. Вечером того же дня спецназовцы выдвинули требование, чтобы с Майдана ушли женщины и дети, и пошли в наступление, в результате чего погибли 20 человек. В целом по состоянию на 20 февраля 2014 года спецподразделение с использованием боевого оружия убило 107 участников протеста, в результате чего и возникло то самое словосочетание "Небесная Сотня".

Напомним, в конце января в Киеве почтили память первых погибших Героев Небесной Сотни. Родные павших участников Евромайдана прошли маршем в центре столицы.

В то же время в прошлом году Печерский райсуд Киева закрыл дело о разгоне экс-беркутовцами Майдана 30 ноября 2013 года по истечении сроков давности для привлечения к ответственности сержантов подразделения Вадима Бетлия и Олега Козачишина.