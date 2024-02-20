Зеленский завтра соберет депутатов "Слуги народа" — что случилось
Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 21 февраля, созывает встречу депутатов парламентской фракции "Слуга народа". Это будет первая встреча с провластной партией с начала полномасштабного вторжения России.
Об этом сообщает "Укринформ".
Зеленский созывает встречу депутатов "Слуги народа"
Как заявил источник "Укринформа" в политсиле, встреча главы государства с нардепами пройдет по случаю второго года полномасштабной российско-украинской войны.
Однако о ключевой теме встречи, а также о вероятных вопросах, которые могут обсуждаться во время ее проведения, источник не сообщил.
Владимир Зеленский — последние новости
Напомним, сегодня Владимир Зеленский вместе с Первой Леди Еленой Зеленской почтил память погибших Героев Небесной Сотни, возложив цветы и зажег лампадку у мемориала Героев.
В то же время, глава государства по случаю Дня Памяти Героев Небесной Сотни обратился к украинцам с призывом помнить подвиг тех, кто отдал свою жизнь за свободу, а также показал страшные кадры разгона Евромайдана.
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