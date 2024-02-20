Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Зеленский завтра соберет депутатов "Слуги народа" — что случилось arrow

Зеленский завтра соберет депутатов "Слуги народа" — что случилось

20 февраля 2024 20:49
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Зеленский завтра соберет депутатов "Слуги народа" — что случилось
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 21 февраля, созывает встречу депутатов парламентской фракции "Слуга народа". Это будет первая встреча с провластной партией с начала полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщает "Укринформ".

Зеленский созывает встречу депутатов "Слуги народа"

Как заявил источник "Укринформа" в политсиле, встреча главы государства с нардепами пройдет по случаю второго года полномасштабной российско-украинской войны.

Однако о ключевой теме встречи, а также о вероятных вопросах, которые могут обсуждаться во время ее проведения, источник не сообщил.

Владимир Зеленский — последние новости

Зеленський вшанував пам'ять загиблих Героїв Небесної Сотні
Владимир и Елена Зеленские чтят память погибших Героев Небесной Сотни. Фото: ОП

Напомним, сегодня Владимир Зеленский вместе с Первой Леди Еленой Зеленской почтил память погибших Героев Небесной Сотни, возложив цветы и зажег лампадку у мемориала Героев.

В то же время, глава государства по случаю Дня Памяти Героев Небесной Сотни обратился к украинцам с призывом помнить подвиг тех, кто отдал свою жизнь за свободу, а также показал страшные кадры разгона Евромайдана.

Владимир Зеленский
Верховная Рада
Слуга народа
Украина
нардепы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

9 февраля 2024

18:53 Дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок оказался офицером вермахта

Актуальное по теме