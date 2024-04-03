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Зеленський заявив, що союзники України мають підтримати удари по російських НПЗ

3 квітня 2024 16:36
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Зеленський заявив, що союзники України мають підтримати удари по російських НПЗ
Володимир Зеленський на брифінгу з президентом Фінляндії Александром Стуббом. Фото: Офіс президента України
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що союзники України мають схвалити завдання ударів по нафтопереробним заводам на території Росії. Він заявив, що росіяни мають відчути на собі "все, через що проходять українці".

Про це він заявив на спільному брифінгу з президентом Фінляндії Александром Стуббом у Мар'їнському палаці Києва. 

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"Мені здається, щоб зрештою зрозуміти, як вижити в Харкові, як людям жити без світла без води, треба, напевно, людям приїжджати, дивитися, а потім щось засуджувати чи ні. Росія, крім сили, нічого не розуміє", — сказав глава держави.

Додамо, що Україна офіційно не підтверджувала своєї участі в ударі по нафтопереробному заводі в Татарстані.

Договір з Фінляндією про гарантії безпеки — що відомо

Нагадаємо, сьогодні до Києва прибув президент Фінляндії, Александр Стубб. Глава скандинавської країни та український президент сьогодні підписали безпековий договір про довгострокову підтримку від Гельсінкі, який розрахований на 10 років. 

Раніше Україна підписала таку угоду з Нідерландами, яка передбачає два мільярди євро військової допомоги від Нідерландів цьогоріч, та подальшу оборонну допомогу протягом наступних десяти років. 

А у другу річниці повномасштабної війни, 24 березня, Україна домовилась про гарантії безпеки від Канади та Італії

Володимир Зеленський
Україна
Фінляндія
договір
безпека
угода

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