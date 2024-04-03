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Зеленский заявил, что союзники Украины должны поддержать удары по российским НПЗ

3 апреля 2024 16:36
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Зеленский заявил, что союзники Украины должны поддержать удары по российским НПЗ
Владимир Зеленский на брифинге с президентом Финляндии Александром Стуббом. Фото: Офис президента Украины
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что союзники Украины должны одобрить нанесение ударов по нефтеперерабатывающим заводам на территории России. Он заявил, что россияне должны почувствовать на себе "все, через что проходят украинцы".

Об этом он заявил на совместном брифинге с президентом Финляндии Александром Стуббом в Марьинском дворце Киева.

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"Мне кажется, чтобы наконец понять, как выжить в Харькове, как людям жить без света без воды, надо, наверное, людям приезжать, смотреть, а потом что-то осуждать или нет. Россия, кроме силы, ничего не понимает", — сказал глава государства.

Украина официально не подтверждала своего участия в ударе по нефтеперерабатывающему заводу в Татарстане.

Договор с Финляндией о гарантиях безопасности — что известно

Напомним, сегодня в Киев прибыл президент Финляндии Александр Стубб. Глава скандинавской страны и украинский президент сегодня подписали договор о безопасности и долгосрочной поддержке от Хельсинки, который рассчитан на 10 лет.

Ранее Украина подписала такое соглашение с Нидерландами, которое предусматривает два миллиарда евро военной помощи от Нидерландов в этом году и последующую оборонную помощь в течение следующих десяти лет.

А во вторую годовщину полномасштабной войны, 24 марта, Украина договорилась о гарантиях безопасности с Канадой и Италией.

Владимир Зеленский
Украина
Финляндия
договор
безопасность
соглашение

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