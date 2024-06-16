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Зеленський заявив, що багато країн не хотіли б навіть тиснути руку росіянам на Саміті миру

16 червня 2024 16:49
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський на Саміті миру прокоментував бажання деяких країн запросити Росію
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський прокоментував бажання багатьох країн щодо залучення представників Росії до Саміту миру у Швейцарії. За його словами, деякі країни навіть не хотіли б їм тиснути руку.

Про це український лідер сказав під час пресконференції на Саміті миру у неділю, 16 червня.

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"Багато країн хотіли б до саміту залучити представників Російської Федерації, але багато країн не хотіли б навіть тиснути їм руку", — наголосив Зеленський.

За його словами, у всього світу є різні думки щодо цього. Він нагадав, що Росія блокувала будь-які ініціативи ще перед повномасштабним вторгненням щодо завершення війни.

"Тому було обрано правильний процес — Саміт миру, а потім розробка детального плану, який буде передано Росії. І тоді побачимо, чи готові вони до завершення війни", — додав глава держави.

Раніше Зеленський назвав єдину можливість існування України. На його думку, це закінчення російської війни.

Крім того, український лідер відповів, коли відбудеться другий Саміт миру. За його словами, це станеться, коли план дій щодо миру буде узгоджений.

Володимир Зеленський
росія
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Саміт Миру у Швейцарії
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Україна
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