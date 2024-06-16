Зеленский на Саммите мира прокомментировал желание некоторых стран пригласить Россию

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал желание многих стран по привлечению представителей России к Саммиту мира в Швейцарии. По его словам, некоторые страны даже не хотели бы им жать руку.

Об этом украинский лидер сказал во время пресс-конференции на Саммите мира в воскресенье, 16 июня.

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"Многие страны хотели бы к саммиту привлечь представителей Российской Федерации, но многие страны не хотели бы даже жать им руку", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, у всего мира есть разные мнения на этот счет. Он напомнил, что Россия блокировала какие-либо инициативы еще перед полномасштабным вторжением по завершению войны.

"Поэтому был выбран правильный процесс — Саммит мира, а затем разработка детального плана, который будет передан России. И тогда увидим, готовы ли они к завершению войны", — добавил глава государства.

Ранее Зеленский назвал единственную возможность существования Украины. По его мнению, это окончание российской войны.

Кроме того, украинский лидер ответил, когда состоится второй Саммит мира. По его словам, это произойдет, когда план действий по миру будет согласован.