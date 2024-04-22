Зеленський відзначив найвищими нагородами українських воїнів

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 22 квітня, заявив про нагородження українських військових. Він відзначив героїв найвищими нагородами держави, а також найвищими бойовими відзнаками.

Про це повідомляє пресслужба Володимира Зеленського у Telegram.

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Президент сказав, що українські воїни — це люди, які є джерелом хоробрості.

"Дякую всім сержантам та офіцерам, які справді дбають про солдатів і є зразком для них. І я прошу завжди пам’ятати кожного й кожну, хто віддав своє життя в боях заради України", — наголосив український лідер.

Зеленський також заявив, що пишається кожним українським воїном і дякує кожній родині героїв за "таких синів і доньок України".

Нагадаємо, що Президент України подякував Палаті представників США за ухвалення законопроєкту про допомогу Україні. Він передбачає фінансову підтримку у розмірі 60 мільярдів доларів.

Також Володимир Зеленський закликав союзників допомогти Україні в захисті від потенційних російських атак так само, як вони допомагали Ізраїлю від повітряних ударів з боку Ірану.