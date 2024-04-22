Зеленский отметил самыми высокими наградами украинских воинов
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 22 апреля, заявил о награждении украинских военных. Он отметил героев самыми высокими наградами государства, а также высокими боевыми отличиями.
Об этом сообщает пресс-служба Владимира Зеленского в Telegram.
Кому Зеленский выразил наибольшую признательность
Президент сказал, что украинские воины — это люди, являющиеся источником храбрости.
"Благодарю всех сержантов и офицеров, которые действительно заботятся о солдатах и являются образцом для них. И я прошу всегда помнить каждого и каждую, кто отдал свою жизнь в боях ради Украины", — подчеркнул украинский лидер.
Зеленский также заявил, что гордится каждым украинским воином и благодарит каждую семью героев за "таких сыновей и дочерей Украины".
Напомним, что Президент Украины поблагодарил Палату представителей США за принятие законопроекта о помощи Украине. Он предусматривает финансовую поддержку в 60 миллиардов долларов.
Также Зеленский призвал союзников помочь Украине в защите от потенциальных российских атак так же, как они помогали Израилю от воздушных ударов со стороны Ирана.
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