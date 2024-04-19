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Зеленський залишив напис на стелі на в'їзді до Донецької області

19 квітня 2024 14:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський залишив напис на стелі на в'їзді до Донецької області
Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський залишив напис на стелі на вʼїзді в Донецьку область. Нещодавно її зафарбували активісти, після чого у мережі розгорівся скандал.

Про це глава держави повідомив у Telegram у п'ятницю, 19 квітня.

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Напис Зеленського на стелі на вʼїзді в Донецьку область

"Наша Донеччина. Наші воїни. Наші волонтери. Український народ. Усі, хто захищає нашу державу, її незалежність – життя України. Завжди маємо цінувати людей, які роблять усе, щоб Україна жила й не підкорилась окупанту", — наголосив Зеленський.

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Президент України Володимир Зеленський разом з військовими. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

За його словами, завжди маємо берегти памʼять про кожного й кожну, хто віддав своє життя, щоб вся Україна вистояла.

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Стела на вʼїзді в Донецьку область. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Зеленський зазначив, що незалежність наша — це люди, їхня сила, дух усіх, хто у 2014 році та 24 лютого обрав для себе шлях сміливості — шлях України.

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Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, четверо волонтерів взялися за відновлення Донецької стели, здираючи наліпки підрозділів та змінюючи підписи бійців. Однак ці дії викликали суперечки в соцмережах, де користувачі висловлювали різні погляди на цю ситуацію.

Також на нещодавно замальованій стелі на в’їзді в Донецьку область знову з'являються написи військових. Раніше на ній були підписи українських бійців, а також послання, стрічки та емблеми військових підрозділів.

Володимир Зеленський
війна
Україна
Донецька область
військові
президент

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