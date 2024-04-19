Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский оставил надпись на стеле на въезде в Донецкую область. Недавно ее закрасили активисты, после чего в сети разгорелся скандал.

Об этом глава государства сообщил в Telegram в пятницу, 19 апреля.

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Надпись Зеленского на стеле на въезде в Донецкую область

"Наша Донецкая область. Наши воины. Наши волонтеры. Украинский народ. Все, кто защищает наше государство, его независимость — жизнь Украины. Всегда должны ценить людей, которые делают все, чтобы Украина жила и не подчинилась оккупанту", — подчеркнул Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с военными. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

По его словам, всегда должны беречь память о каждом и каждой, кто отдал свою жизнь, чтобы вся Украина выстояла.

Стела на въезде в Донецкую область. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Зеленский отметил, что независимость наша — это люди, их сила, дух всех, кто в 2014 году и 24 февраля выбрал для себя путь смелости — путь Украины.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, четверо волонтеров взялись за восстановление Донецкой стелы, сдирая наклейки подразделений и меняя подписи бойцов. Однако эти действия вызвали споры в соцсетях, где пользователи высказывали разные взгляды на эту ситуацию.

Также на недавно зарисованной стеле на въезде в Донецкую область снова появляются надписи военных. Ранее на ней были подписи украинских бойцов, а также послания, ленты и эмблемы военных подразделений.