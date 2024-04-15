В мережі викликало обурення, що активісти перефарбували стелу на в'їзді до Донецької області

Стела на в'їзді до Донецької області. Фото: novynarnia.com

Четверо волонтерів взялися за відновлення стели, здираючи наліпки підрозділів та змінюючи підписи бійців. Однак ці дії викликали суперечки в соцмережах, де користувачі висловлювали різні погляди на цю ситуацію.

Результат роботи показали у відео в спільноті tp.pokrovsk в Instagram.

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Перефарбовування стели

Адміністратори додали відео, яке демонструє зовнішній вигляд стелі з написами до та після так званого "оновлення". Також на оприлюднених кадрах можна побачити, як робітники жовтою фарбою замальовують написи на стелі. Вони також позривали всі наліпки,які залишали бійці, йдучи на війну з російськими загарбниками.

Активісти висловили подяку Вікторії Чорногор, Олегу Боровику, Анатолію Шахову та Костянтину Деревинському за проведену роботу.

Реакція українців

Проте деякі користувачі соцмереж виразили обурення та сумніви щодо цих дій. Блогер Ігор Лаченков, відомий своїм телеграм-каналом "Лачен пише", рішуче засудив вчинок ймовірних волонтерів, назвавши його "неприпустимим" та "ганебним". Журналістка Раміна Есхакзай також висловила своє обурення щодо цієї ситуації, зауваживши, що подібні дії завдають шкоду українським військовим та деморалізують їх.

Скриншот коментарів під відео

Скриншот коментарів під відео

Також бойова медикиня добровольчого батальйону "Госпітальєри" Ірина Цибух назвала це знищенням пам'яті. Вона зазначила, що стела мала великий сенс і історію, а не просто візуальне позначення в'їзду до області.

Скриншот допису Ірини Цибух

Нагадаємо, що депутат Верховної Ради Мар’яна Безугла заступилася за Ганну Маляр, яка довела до сліз дружину військового під час обговорення демобілізації — вона вважає, що все сказане правда, але доносити свою думку треба було зовсім інакше. Своїм дописом нардепка викликала гучну реакцію громадськості.

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